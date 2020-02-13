Saman balyası karşılığında aldığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saman balyası karşılığında aldığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Saman balyası karşılığında aldığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı

6 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Ç.Y., bir süredir ayrı olduğu ve başkasıyla yaşadığını iddia ettiği eşi B.Y.'yi ruhsatsız tabancayla 8 el ateş ederek, ağır yaraladı.

Saman balyası karşılığında aldığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Ç.Y., bir süredir ayrı olduğu ve başkasıyla yaşadığını iddia ettiği eşi B.Y.'yi ruhsatsız tabancayla 8 el ateş ederek, ağır yaraladı. Hastanede tedaviye alınan B.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Jandarmaya teslim olan Ç.Y.'nin, silahı yaklaşık 200 saman balyası karşılığında, Tekirdağ'da tanımadığı birinden aldığını söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü saat 20.30 sıralarında, Uzunköprü'ye bağlı Aşçıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.Y., iddiaya göre, yaklaşık 4 aydır ayrı olduğu eşi B.Y.'nin başka biriyle yaşadığını duyunca konuşmak amacıyla yanına gitti. Ç.Y., olumsuz yanıt aldığı B.Y.'ye, ruhsatsız tabancayla 8 el ateş etti. Ağır yaralanan B.Y., kanlar içinde yere yığılırken, Ç.Y. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Y., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan B.Y.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ç.Y. ise bir süre sonra silahıyla Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu. Ç.Y.'nin, ilk ifadesinde, tabancayı Tekirdağ'da tanımadığı birinden yaklaşık 200 saman balyası karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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