Son Dakika Haberleri: Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

32 dakika önce

Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı, System.String[]
Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.

Olay Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Akgünay kontrolündeki 54 TL 259 plakalı saman balyası yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan kamyonu yol kenarına çeken sürücü Akgünay, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 450 saman balyasının yandığı yangında kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]