Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
32 dakika önce
Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.
Olay Saray
ilçesinin Büyükyoncalı
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Akgünay kontrolündeki 54 TL 259 plakalı saman balyası yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan kamyonu yol kenarına çeken sürücü Akgünay, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 450 saman balyasının yandığı yangında kamyon da kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili Jandarma
ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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