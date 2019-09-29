Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) idaresindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yükü nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.