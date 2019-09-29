Son Dakika Haberleri: Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

40 dakika önce

SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]

SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan, Sivas, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi
Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 22:50:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]