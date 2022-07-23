Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde saman balyası yüklü kamyonda balyaların üzerinde yolculuk yapan kişi tele takılıp düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir- Bozkır Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 42 DH 542 plakalı saman balyası yüklü kamyon seyir halindeyken kamyonun kasa kısmında saman balyalarının üzerinde oturan yabancı uyruklu M.E.H. (20) bir anda yol üzerinde bulunan telefon hattına takılarak yere savruldu. İddiaya göre, olayı fark eden araç sürücüsü biraz ilerde dururken, araçta bulunan M.E.H.'nin yakınları yaralının yanına giderken araç sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.E.H. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken daha sonra buradan Konya'ya sevk edildi. Öte yandan plakası tespit edilen kamyon sürücüsünün polis ekiplerinin kendisine ulaşmasının ardından geri dönerek olay yerine geldiği öğrenildi.

Diğer bir kaza ise ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi Cemal Pabuççu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 42 K 1040 plakalı ticari araç, H.U. yönetimindeki 42 K 6860 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.N.U. (12), U.U. (13) ve M.E.H. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA