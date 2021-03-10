KONYA Saman balyası yüklü TIR alev aldı - Son Dakika

Saman balyası yüklü TIR alev aldı
KONYA'nın Halkapınar ilçesinde dorsede yüklü saman balyalarının tutuşması sonucu TIR, alev topuna döndü. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. TIR'da kullanılmaz hale geldi.
Yangın, bugün Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Altınkaya yönetimindeki 42 ETU 36 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyaları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Altınkaya, TIR'ı durdurup araçtan inerek müdahale etmek istedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. TIR'da kullanılmaz hale geldi.
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Kaynak: DHA
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