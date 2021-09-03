Saman balyası yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde seyir halinde olan saman balyası yüklü tırda, Sakarcalık köyü civarında saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Tırın dorse bölümünde çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.