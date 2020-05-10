Saman balyası yüklü tır devrildi - Son Dakika

Saman balyası yüklü tır devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Ereğli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Hamurtekkesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Y. idaresindeki 42 EC 439 plakalı saman balyası yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Tır sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Yan yatan tır olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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