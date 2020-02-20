Saman balyası yüklü tır yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saman balyası yüklü tır yandı - Son Dakika

Saman balyası yüklü tır yandı

7 saat önce

Gaziantep'te alev alan saman yüklü tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Saman balyası yüklü tır yandı, System.String[]

Gaziantep'te alev alan saman yüklü tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Halep Bulvarı'nın 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden tır sürücüsü, tırı durdurarak durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alan saman balyalarını ve tırı kısa sürede söndürdü. Tır kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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