Saman balyası yüklü traktör devrildi, şans eseri yaralanan olmadı
1 saat önce
Bilecik'te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
'te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük
ilçesine doğru seyir halinde bulunan Erol A. yönetimindeki 11 AK 049 plakalı traktör, Küplü
köyü kavşağına geldiğinde rörorkgunda yüklü saman balyalarının yüksek olması nedeniyle devrildi. Kazayı şans eseri sürücü ve traktörde bulunan bir kişi yara almadan atlattı. Yere saçılan saman balyaları kaza yerine bir kamyon yüklenirken, polis kaza yerinde balyalar yüklenene kadar önlem aldı. - BİLECİK
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