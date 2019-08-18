Son Dakika Haberleri: Saman deposunda çıkan yangın, 300 balya samanı küle çevirdi
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Saman deposunda çıkan yangın, 300 balya samanı küle çevirdi

50 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir depoda çıkan yangında 300 balya saman küle döndü.

Saman deposunda çıkan yangın, 300 balya samanı küle çevirdi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde bir depoda çıkan yangında 300 balya saman küle döndü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde bir saman deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ayazören Mahallesi'nde yaşayan Osman Pala, kendisine ait saman deposundan duman çıktığını fark etti. Saman deposundan çıkan yangını gören Pala ve mahalleli vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan mahalleli, bir yandan da samanların bulunduğu barakayı boşaltmaya başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
İtfaiye, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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