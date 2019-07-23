Son Dakika Haberleri: Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
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Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

7 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki saman deposunda yangın çıktı.

Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesindeki saman deposunda yangın çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, saman deposunun çatısında yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım samanları tutuşturdu.
Çiftlik sahibi Mehmet Yalçıner'in ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saman balyalarını söndürmek için çalışma başlattı.
Bu sırada büyükbaş hayvanlar da yangından etkilenmemeleri için çiftlikten çıkartıldı. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle söndürdü.
Çiftlik sahibi Yalçıner, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.
Yalçıner, yangında 120 bin lira değerindeki 6 bin saman balyası ile yem çuvallarının yandığını dile getirdi.
Çiftlik, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:29 Kaynak: AA
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