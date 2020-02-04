Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü

6 saat önce

ORDU'da, 5 katlı binanın altındaki saman ve yem üzerine satış yapılan iş yerinin deposunda, yangın çıktı.

Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü, System.String[]

ORDU'da, 5 katlı binanın altındaki saman ve yem üzerine satış yapılan iş yerinin deposunda, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürülürken, yaklaşık 70 ton saman yandı.

Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde, 5 katlı binanın alt katındaki saman ve yem üzerine satış yapılan, Sebahattin Aktaş'a ait iş yerinin deposunda, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede depo ve binayı sardı. Apartmandakiler, panikle dışarı çıkarken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlatıp, yangını 3 saatte söndürdü. Yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu iş yerindeki samanlar da tedbir amaçlı iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Yangında, yaklaşık 70 ton saman yanarken, kurtarılan saman balyaları ise kamyonetle başka depoya taşındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın
Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Tekirdağ'da deprem ölçüm cihazlarını çalan hırsızlar cezaevine konuldu

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saman deposundaki yangın, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]