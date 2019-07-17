Son Dakika Haberleri: Saman fiyatları el yakıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Saman fiyatları el yakıyor

4 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Karahayıt köyünde, samanın balyası 22 liradan alıcı buluyor.

Saman fiyatları el yakıyor, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Karahayıt köyünde, samanın balyası 22 liradan alıcı buluyor.

Karahayıt köyünde hayvancılık yaptığını belirten Selatin Yıldız, 130 hanelik köyde 150-160 kadar büyük baş hayvan yetiştiren üreticilerin olduğu ve kendisin de 7 baş havan beslediğini ifade ederek, kırkayak kamyon ve TIR korselerle Konya ve Kayseri den köy meydanına getirtilen saman balyaların 22 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

İç Anadolu'da saman balyaları yerin de 6-7 lira olduğunu, Ege köylerine üç kat fiyatla satışın yapıldığını belirten Yıldız, üretici çiftçiler olarak dişinden tırnağından biriktirdiklerini hayvanların yemine harcadıklarını ifade etti.

Çiftçi Mesude Karataş ise bir dağ köyü olan Karahayıt'ta yıllardır zeytincilik yaparak geçimini sağladığını belirterek, hanenin ihtiyacını karşılayacak 2-3 kadar da büyük baş hayvan da beslediklerini ifade ederek, köyde süt toplama merkezi olduğunu, soğuk zincir kapsamın da sağım sonrası süt kooperatifi tarafında sütlerin toplandığının belirtti.

Karataş, et ve süt fiyatlarında ki istikrarsızlık nedeniyle çiftçinin para kazanamadığını, girdilerdeki pahalılık üretici çiftçiyi mağdur ettiğini sözlerine ekledi. - MUĞLA
Karahayıt, Milas, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı Eski muhtar ile karısı tüm köye ibret oldu! Onların hikayesinden korkan karı-kocalar kavga etmiyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman fiyatları el yakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]