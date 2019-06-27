Son Dakika Haberleri: Saman indirirken römorktan düştü
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Saman indirirken römorktan düştü

1 saat önce

Bursas'nın İnegöl ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.

Saman indirirken römorktan düştü, System.String[]
Bursas'nın İnegöl ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde, Hasibe B. (64), tarladan evlerine getirdikleri römorkun üzerindeki saman balyasını indirirken dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Yaralı kadın yakınlarının özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
kulaca, kadın, inegöl, 3. Sayfa
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