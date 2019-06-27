Saman indirirken römorktan düştü
1 saat önce
Bursas'nın İnegöl ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Bursas'nın İnegöl
ilçesinde, traktörden saman balyası indirirken dengesini kaybeden yaşlı kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulaca
Mahallesi'nde, Hasibe B. (64), tarladan evlerine getirdikleri römorkun üzerindeki saman balyasını indirirken dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Yaralı kadın yakınlarının özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
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