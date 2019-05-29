Son Dakika Haberleri: Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

48 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen sezonluk saman işçileri, ramazan ayında yakıcı güneşin altında ekmek parası için mücadele ediyor.

Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen sezonluk saman işçileri, ramazan ayında yakıcı güneşin altında ekmek parası için mücadele ediyor.
Saman preslemek için çevre il ve ilçelerden çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, gün boyu yoğun emek sarf ediyor.
Saman sezonunun bu yıl ramazan ayına denk gelmesiyle şartları daha da zorlaşan işçiler sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu güneş altında samanları harallara doldurup kamyonlara yüklüyor.
Sıcak havaya rağmen işlerini aksatmadan yapan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu işçiler günlük 100-150 liraya ekmek mücadelesi veriyor.
İşçilerden Zeki Korkut, çiftçilerin talepleri doğrultusunda saman çuvalladıklarını söyledi.
Sezonun ramazan ayında başlamasının kendilerini de zorladığını anlatan Korkut, "Saman tarlada uzun süre kalmasın diye ramazan arası veremedik. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta çiftçilerimizin emekleri boşa gitmesin diye çalışıyoruz. Zor tabii ki ama işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalışma şartlarının hava sıcaklığı ve ramazan nedeniyle zor olduğunu belirten işçilerden Gökhan Börklü de ramazan dolayısıyla gece saat 4-5 gibi tarlaya gelerek samanları çuvallamaya başladıklarını, öğle saatlerinde ara verip daha sonra devam ettiklerini belirtti.
Börklü, evlerine ekmek götürmek için çalışmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Kırıkhan, Hatay, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman işçilerinin zorlu ramazan mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]