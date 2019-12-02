Son Dakika Haberleri: Saman nezlesi hastalarına gerçek zamanlı polen tahminleri sağlamak için Avrupa çapında girişim
Son Dakika Dünya Saman nezlesi hastalarına gerçek zamanlı polen tahminleri sağlamak için Avrupa çapında girişim - Son Dakika Dünya

Saman nezlesi hastalarına gerçek zamanlı polen tahminleri sağlamak için Avrupa çapında girişim

6 saat önce

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), yakın bir zaman önce iş birliği kararı aldığı Avrupa Hava Alerjenleri Ağı (EAN) ile, Avrupa genelinde neredeyse gerçek zamanlı otomatik polen gözlemleri yapılması için çığır açacak bir teknolojiyi deneyecek.

Saman nezlesi hastalarına gerçek zamanlı polen tahminleri sağlamak için Avrupa çapında girişim, System.String[]

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), yakın bir zaman önce iş birliği kararı aldığı Avrupa Hava Alerjenleri Ağı (EAN) ile, Avrupa genelinde neredeyse gerçek zamanlı otomatik polen gözlemleri yapılması için çığır açacak bir teknolojiyi deneyecek.


Her yıl, ilkbahar ve yaz aylarında hapşırma, hışıltı ve burun çekme seslerinden oluşan bir koro duyulur. Çünkü saman nezlesi mevsiminin zirve yaptığı günler gelip çatmıştır. Bu, her dört Avrupalıdan birinin yaşadığı talihsiz bir gerçeklik. Havanın kirlenmesi şikayetleri artırdığından, şehirde yaşamak da çare olamaz. Ayrıca, iklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar bitkilerin ve ağaçların daha erken ve daha uzun süre çiçek açması, polenlere alerjisi olan 100 milyon Avrupalının çektiği sıkıntının uzaması anlamına geliyor.

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Copernicus, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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