Aydın- Muğla karayolunda seyreden saman yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Yükü hem oldukça fazla hem de dengesiz olan kamyon, oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu istikametinde ilerleyen kamyon yatağan yakınlarında zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. Adeta yola sığmayan kamyon dengesiz ve oldukça havaleli olan yükü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu. - MUĞLA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Saman yüklü kamyon adeta yola sığmadı - Son Dakika