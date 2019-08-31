Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon alev alev yandı
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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

3 saat önce

Mersin'de seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı, System.String[]

Mersin'de seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Hasan K. yönetimindeki 31 ZC 826 plakalı kamyon, Gülnar- Mut karayolu üzerinde seyir halindeyken kasasındaki samanların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yanmaya başladı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralananın olmadığı bildirildi. - MERSİN

Gülnar, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:51 Kaynak: İHA
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