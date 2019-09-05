Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon alev alev yandı
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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

42 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyon seyir halindeyken yandı.

Saman yüklü kamyon alev alev yandı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyon seyir halindeyken yandı. Araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice ilçesine bağlı Çengeller mevkisinde yaşandı. Hayati A. idaresindeki 67 AA473 plakalı saman yüklü kamyon hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak çevreden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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