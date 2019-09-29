Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

35 dakika önce

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden V.K. (24) idaresindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü bilinmeyen bir nedenle devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla kentte bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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