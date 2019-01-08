Saman Yüklü Kamyon Devrildi

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.



Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Kumluboğaz mevkisinde kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon devrildi. Bariyerleri aşarak yan yatan kamyonun kasasında yüklü saman çuvalları yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada kamyonda maddi hasar meydana geldi. Karayolunda maddi hasarla başka kazaların da olduğu belirtildi. - Aksekiantalya

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