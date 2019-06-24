Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
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Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Sur, Diyarbakır, Güncel
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