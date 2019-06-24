Saman yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:01 Kaynak: AA
'da devrilen saman yüklü kamyondaki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur
ilçesine bağlı Esenbağ kırsal mahallesinde tarlada saman balyaları yüklenen, Mehmet Sumak idaresindeki 63 N 7101 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyonda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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