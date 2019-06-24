Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Esanbağ mahallesinde, Mehmet Sumak yönetimindeki 63 N 7101 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yola devrilen saman yüklü kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Sur, Sabah, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Son dakika! Mersin'de tren kazası: Ölü ve yaralılar var İBB'nin ikinci adamı kim olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]