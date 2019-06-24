Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 yaralı
44 dakika önce
Diyarbakır'da saman yüklenen kamyon devrildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
'da saman yüklenen kamyon devrildi. Olayda, saman balyalarının altında kalan 7 işçi yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Sur
ilçesine Esenbağ Mahalallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide toplanan buğday hasadının ardından biriken samanlar işçiler tarafından kamyona yüklenmek istendi. İşçilerin saman balyalarını kamyona yükledikleri sırada kamyon bir anda üzerlerine devrildi. Devrilen saman balyalarının altında kalan işçiler çevredeki vatandaşlar ve 112 sağlık ekiplerince samanların arsından çıkarıldı. Olayda 7 işçi samanların üzerlerine devrilmesi sonucunda yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
(İHA)
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