Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 yaralı

44 dakika önce

Diyarbakır'da saman yüklenen kamyon devrildi.

Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da saman yüklenen kamyon devrildi. Olayda, saman balyalarının altında kalan 7 işçi yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesine Esenbağ Mahalallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide toplanan buğday hasadının ardından biriken samanlar işçiler tarafından kamyona yüklenmek istendi. İşçilerin saman balyalarını kamyona yükledikleri sırada kamyon bir anda üzerlerine devrildi. Devrilen saman balyalarının altında kalan işçiler çevredeki vatandaşlar ve 112 sağlık ekiplerince samanların arsından çıkarıldı. Olayda 7 işçi samanların üzerlerine devrilmesi sonucunda yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Sur, İşçi, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar! Haklı fesih kabul edildi İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]