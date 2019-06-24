Son Dakika Haberleri: - Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı

43 dakika önce

- Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 YaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da saman yüklenen kamyon devrildi.

- Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da saman yüklenen kamyon devrildi. Olayda, saman balyalarının altında kalan 7 işçi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesine Esenbağ Mahalallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide toplanan buğday hasadının ardından, biriken samanlar işçiler tarafından kamyona yüklenmek istendi. İşçilerin saman balyalarını kamyona yükledikleri sırada kamyon bir anda üzerlerine devrildi. Devrilen saman balyalarının altında kalan işçiler çevredeki vatandaşlar ve 112 sağlık ekiplerince samanların arsından çıkarıldı.
Olayda 7 işçi samanların üzerlerine devrilmesi sonucunda yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
- Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Sur, Diyarbakır, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar! Haklı fesih kabul edildi Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]