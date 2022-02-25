Saman yüklü kamyon tehlike saçtı - Son Dakika
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Saman yüklü kamyon tehlike saçtı

25.02.2022 11:57
Saman yüklü kamyon tehlike saçtı

Şanlıurfa'da yüklediği saman çuvallarıyla trafikte ilerleyen kamyon tehlike saçtı.

Şanlıurfa'da yüklediği saman çuvallarıyla trafikte ilerleyen kamyon tehlike saçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez İpekyol Caddesinde yaşandı. Yüklediği saman çuvallarıyla trafikte ilerleyen kamyon tehlike saçtı. Cep telefonuyla başka bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde kasasının yaklaşık 5 katından fazla saman çuvalı yüklü olan kamyon, trafiğin en işlek olduğu yolda ilerledi. Mardin istikametinden şehir merkezine giriş yapan kamyon köprünün altından geçerken yürekleri ağızlara getirdi. Her an devrilecekmiş gibi duran ve yükü köprünün tavanını sıyıran kamyon, şehir merkezinde ilerleyerek gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Saman yüklü kamyon tehlike saçtı
Saman yüklü kamyon tehlike saçtı

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Şanlıurfa, İpekyol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyon tehlike saçtı - Son Dakika


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