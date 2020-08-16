Saman yüklü kamyon yanarak hurdaya döndü - Son Dakika

Zara Belediyesi itfaiye ekipleri ve Temizlik Saha Amirliği ekipleri karayolu üzerinde yanmakta olan aman yığınını söndürme ve soğutma çalışması yaparken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Seyir halinde yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü, yoldan geçen bir araç sürücüsünün uyarısı üzerine kamyonu park ederek yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 03:20

Kaynak: İHA

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