Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

24.05.2022 17:37
Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde alev alarak yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde alev alarak yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Maraşboğazı Mahallesinde tarladan dönen 31 FH 255 plakalı kamyonun kasasındaki samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın buğday ekili tarım arazisine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 2 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi
Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi
Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antakya, Buğday, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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