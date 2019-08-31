Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon yandı
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Saman yüklü kamyon yandı

2 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, saman yüklü kamyon, yanarak küle döndü.

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MERSİN'in Silifke ilçesinde, saman yüklü kamyon, yanarak küle döndü.
Hasan Kandemir yönetimindeki saman yüklü 31 ZC 826 plakalı kamyonda Gülnar- Mut karayolunda üzerindeyken yangın çıktı. Kandemir, hemen araçtan inerken ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Hasan Kandemir, Silifke, Gülnar, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:09 Kaynak: DHA
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