Saman yüklü kamyon yandı
2 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde, saman yüklü kamyon, yanarak küle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:09 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinde, saman yüklü kamyon, yanarak küle döndü. Hasan Kandemir
yönetimindeki saman yüklü 31 ZC 826 plakalı kamyonda Gülnar- Mut
karayolunda üzerindeyken yangın çıktı. Kandemir, hemen araçtan inerken ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü
ve Mersin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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