Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Saman yüklü kamyon yangında kül oldu

42 dakika önce

Saman yüklü kamyon yangında kül olduÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı.

Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı. Alev topuna dönen kamyon ve samanlar kül oldu.
Olay, ilçeye bağlı Tuğcu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirhane yakınlarında saman yüklenen kamyon, samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı.
Köylünün müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yakınlarda bulunan evlere sıçramaması için iş makineleriyle kamyonu başka bir alana çekti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangında kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:29 Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon yangında kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]