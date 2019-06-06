Son Dakika Haberleri: Saman yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi
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Saman yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi

1 saat önce

Adıyaman Çelikhan Karayolunda saman yüklü kamyon aşırı yük nedeniyle sağa sola sallanarak ilerlerlerken, yürekleri ağza getirdi.

Saman yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi, System.String[]
Adıyaman Çelikhan Karayolunda saman yüklü kamyon aşırı yük nedeniyle sağa sola sallanarak ilerlerlerken, yürekleri ağza getirdi.

Dar ve virajlı olan Adıyaman Çelikhan yolunda ilerleyen saman yüklü kamyonun tehlikeli ilerleyişi sürücüleri şaşkına çevirdi. Tek gidiş, tek dönüş yolda ilerleyen kamyon aşırı yük nedeniyle sağa sola sallanarak ilerledi.

Diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kamyonun tehlikeyi ilerleyişi gözler önüne serildi. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen kamyon her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi, sürücülerin tepkisine neden oldu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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