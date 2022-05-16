Saman yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da, seyir halindeki saman yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban (34), ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Orhangazi-İznik kara yolu Eski Mezbahane Köprüsü'nde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine giden Samet Kurban idaresindeki 16 VF 714 plakalı hafif ticari araç, Eski Mezbahane kavşağındaki köprüde seyreden Ali Kemal Ersoy (50) idaresindeki 10 UC 299 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.