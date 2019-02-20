Son Dakika Haberleri: Saman Yüklü Kamyondan 176 Kilogram Esrar Ele Geçirildi...operasyon Havadan Görüntülendi

Saman Yüklü Kamyondan 176 Kilogram Esrar Ele Geçirildi...operasyon Havadan Görüntülendi

28 dakika önce

Saman yüklü kamyondan 176 kilogram esrar ele geçirildi.

Saman Yüklü Kamyondan 176 Kilogram Esrar Ele Geçirildi...operasyon Havadan Görüntülendi, System.String[]
Saman yüklü kamyondan 176 kilogram esrar ele geçirildi...Operasyon havadan görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda saman yüklü kamyonda satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri Gaziantep'e sevk etmek amacı ile araç kiraladığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Plaka bilgileri tespit edilen kamyon 18 Şubat 2019 Pazartesi günü Lice - Diyarbakır karayolunda durdurulmuş ve narkotik köpeklerinin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiştir. Yapılan adli arama faaliyeti neticesinde saman balyaları arasına gizlenmiş satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, 3. Sayfa
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