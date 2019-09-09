Saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı

Diyarbakır- Lice yolunda durdurulan saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada 663 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Eylül'de Lice yolu üzerinde durdurulan saman yüklü kamyonda dedektör köpekle yapılan aramalarda 663 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S. isimli şahıs gözaltına alındı.



Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR