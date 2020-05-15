Saman yüklü kamyonet alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

Saman yüklü kamyonet alev aldı: 1 yaralı

Saman yüklü kamyonet alev aldı: 1 yaralı Samsun'un Terme ilçesinde saman yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandıktan sonra alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Saman yüklü kamyonet alev aldı: 1 yaralı SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde saman yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandıktan sonra alev alması sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Terme- Hüseyinmescit grup yolunda seyir eden Engin K.'nin kullandığı 55 BDS 49 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçtan sürücü Engin K. kendi imkanlarıyla çıktı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti