Saman yüklü kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

Saman yüklü kamyonet alev alev yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan saman yüklü kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan saman yüklü kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Soma istikametinden Kırkağaç'a gitmekte olan R.Ç. idaresindeki 45 VK 192 plakalı saman yüklü kamyonet, Öveçli Kavşağı'nda bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk olarak benzinliğe giren fakat daha sonra aracını Öveçli Kavşağı'na götürerek kamyonetten inen sürücü R.Ç, ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, aracın ön bölümü küle döndü. Rüzgar sebebiyle savrularak tarlalara uçan samanlar buradaki otların da tutuşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, samanların yola savrulması nedeniyle Öveçli Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapandı. - MANİSA

Kırkağaç, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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