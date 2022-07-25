Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı - Son Dakika
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Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

25.07.2022 13:29
Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde saman yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alırken, çevredeki esnafın dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde saman yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alırken, çevredeki esnafın dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenipazar ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye bir kamyonette yüklü olan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, şoförü uyardı. Aracını sağa çeken şoför ve bölgedeki esnaf, yanan samanlara su tutarak söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölge esnafı ve şoförün dikkati ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangının, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yenipazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman yüklü kamyonet seyir halinde alev aldı - Son Dakika
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