Son Dakika Haberleri: Saman Yüklü Kamyonun Dorsesi Trafik Levhasına Çarptı - Malatya

Saman Yüklü Kamyonun Dorsesi Trafik Levhasına Çarptı - Malatya

38 dakika önce

Malatya'da saman yüklü kamyonun dorsesi yükseklik sınırını gösteren trafik levhasına çarptı.

Malatya'da saman yüklü kamyonun dorsesi yükseklik sınırını gösteren trafik levhasına çarptı.

Ali Akboğa yönetimindeki 44 AJ 893 plakalı saman yüklü kamyonun dorsesi, Malatya- Ankara kara yolunun MAŞTİ kavşağı mevkisinde azami yükseklik tabelasına çarptı.

Çarpma nedeniyle tabela parçalandı. Parçalar kara yolunda seyreden bir otobüsün camına zarar verdi, yolculardan Emir Güneş hafif yaralandı.

Kaza sonrası parçaların toplanması için trafik tek şeritten sağlandı.

Kamyona çok fazla miktarda saman yüklendiğini, çarpmanın da bu nedenle meydana geldiği iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Ankara, Malatya, Güncel
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