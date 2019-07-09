Son Dakika Haberleri: Saman yüklü römork yandı
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Saman yüklü römork yandı

1 saat önce

Elazığ'da park halindeki saman yüklü römork yandı.

Çemişgezek, Elazığ, Keban, Güncel
Elazığ'da park halindeki saman yüklü römork yandı.
Alınan bilgiye göre, Keban yolu Çemişgezek yol ayrımında park halindeki saman yüklü römork, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Saman yüklü römork yandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:15 Kaynak: AA
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