Saman yüklü römork yandı
1 saat önce
Elazığ'da park halindeki saman yüklü römork yandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:15 Kaynak: AA
'da park halindeki saman yüklü römork yandı.
Alınan bilgiye göre, Keban
yolu Çemişgezek
yol ayrımında park halindeki saman yüklü römork, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
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