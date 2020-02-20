Saman yüklü TIR alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saman yüklü TIR alev aldı - Son Dakika

Saman yüklü TIR alev aldı

7 saat önce

GAZİANTEP'te, hareket halindeyken alev alan saman yüklü TIR itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Saman yüklü TIR alev aldı, System.String[]

GAZİANTEP'te, hareket halindeyken alev alan saman yüklü TIR itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. TIR kullanılmaz hale geldi.Olay, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 DF 119 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. TIR'ı saran alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 ton saman yanarken TIR ise kullanılmaz hale geldi.


Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Son Dakika Haberleri
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 07:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saman yüklü TIR alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]