Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü tır alev alev yandı

Saman yüklü tır alev alev yandı

7 saat önce

Eskişehir'de seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı.

Saman yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Eskişehir'de seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı.


Alınan bilgiye göre, Seyitgazi- Kırka karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı tırın 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar yanmaya başladı. Arkadaki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak çevredeki diğer sürücülerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kapanan yolda uzun kuruklar oluştu. Tırda büyük hasar meydana gelirken, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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