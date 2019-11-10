Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü tır alev alev yandı

Saman yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Saman yüklü tır alev alev yandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki olan saman yüklü bir tır alev alev yandı.

Saman yüklü tır alev alev yandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki olan saman yüklü bir tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi- Kırka karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı tırın, 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Arkada ki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak kendi ve çevredeki sürücülerle yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kapanan yolda ise uzun kuruklar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Saman yüklü tır alev alev yandı

Seyitgazi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


E-5'te korku dolu anlar! Lüks araç alev alev yandı
Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 00:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]