Saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Saman yüklü tır alev alev yandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de elektrik tellerine temas eden tırın dorsesindeki samanlar alev alev yandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde İbrahim Acar idaresindeki 71 EY 482 plakalı saman yüklü tır, seyir halinde ilerlerken enerji nakil hatlarına temas etti. Tellerin kıvılcım saçmasıyla balya halindeki samanlar alev aldı. Acar, aracını dorseden çıkartıp uzaklaştırdı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm dorseyi sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş makinelerinin de yardımıyla yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.