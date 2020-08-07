Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, saman balyaları yola dağıldı - Son Dakika

Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, saman balyaları yola dağıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR'ın kasası alt geçite sıkıştı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü TIR'ın kasası alt geçite sıkıştı. Aşırı yüklendiği görülen TIR'daki saman balyalarının yola savrulması nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. İddaya göre, Seferhisar ilçesine saman götüren İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı TIR, Konak iskelesi yakınında bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçide 63 NB 408 plakalı dorsesi ile birlikte sıkıştı. TIR'ın sıkışması sonucu, üzerinde yüklü olan saman balyaları yola saçıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü sağlarken, belediye ekipleri yola dağılan samanları temizlemek için çalışma başlattı. Trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluştu.



Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 01:02

Kaynak: DHA

Son Dakika

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak

Meteoroloji tahminlerine göre 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor

Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı

Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testleri için kullanılan kitler arızalı çıktı

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi