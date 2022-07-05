Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi

05.07.2022 15:48
Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de saman yüklü TIR'da tarihi eser niteliğinde 46 sikke ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de saman yüklü TIR'da tarihi eser niteliğinde 46 sikke ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den yüklediği saman yükünü İzmir'e götüren TIR şoförünün tarihi eser taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir'e gitmek için Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nden geçen TIR, jandarma ekiplerince durduruldu. TIR'da yapılan aramada 43 gümüş, 3 altın renkli toplam 46 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, hakkında adli soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Jandarma, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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