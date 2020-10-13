Saman yüklü TIR'da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Saman yüklü TIR'da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
13.10.2020 13:54
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çanakkale- İzmir karayolunun Bahçelievler geçişinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan 07 GTV 28 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürüldü. Yangında samanların bir kısmı yandı.Çanakkale yönüne gittiği belirtilen TIR'daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.
Son Dakika Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti