Saman yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

ERZİNCAN'da saman yüklü TIR devrildi; araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ergan Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Akalın (47) idaresindeki 63 EM 621 plakalı saman yüklü TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü İsmet Akalın'ın kurtarılması için vatandaşlar jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.