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Saman yüklü tır küle döndü

33 dakika önce

Saman yüklü tır küle döndüMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman taşıyan seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sebebiyle küle döndü.

Saman yüklü tır küle döndü
MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman taşıyan seyir halindeki bir tır motor bölümünden çıkan yangın sebebiyle küle döndü. Yol ortasında alev alev yanan tır korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Kırıkkale'den İzmir'in Menemen ilçesine gitmek için yola çıkan Bilal Karaca yönetimindeki 71 EV 486 plakalı tır, Turgutlu ilçesi Manisa-İzmir yol ayrımında bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Sürücü Bilal Karaca, alevleri görür görmez tırdan inerek itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen AKS ve itfaiye ekipleri yanan tıra hemen müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek oldu. Yangın sırasında karayolu trafiğe kapatılırken, çevredeki sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Tır sürücüsü Bilal Karaca, aracının alevler içinde yanışını üzgün gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saman yüklü tır küle döndü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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