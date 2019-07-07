Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır küle döndü
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Saman yüklü tır küle döndü

1 saat önce

Bursa'de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan saman yüklü tır, küle döndü.

Saman yüklü tır küle döndü, System.String[]
Bursa'de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan saman yüklü tır, küle döndü. Can kaybının yaşanmadığı olayla samanlar ve tır kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çardak köyü mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den hareket eden 26 EBJ 878 plakalı tırın sürücüsü K.İ., seyir halindeyken kasasından alevlerin yükseldiğini gördü. Aracı kenarı çeken K.İ., jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Samanların kısa sürede tutuşması ve havanın sıcak olması sebebiyle tır alev topuna döndü.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Çevredeki tarlalara sıçramadan alevler söndürülürken, tır ve samanlar kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa
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